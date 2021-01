Einbruch in Völklinger Feuerwache

An Einsatzfahrzeug zu schaffen gemacht

Völklingen Der oder die Täter flüchten ohne Beute, die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind in die Völklinger Feuerwache eingebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Montagvormittag und Dienstagvormittag, teilte die Polizei mit. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zur Fahrzeughalle und machten sich offenbar an einem Einsatzfahrzeug und an den Gerätefächern zu schaffen. Dann flüchteten der oder die Einbrecher jedoch ohne Beute.