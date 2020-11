Täter durchwühl alle Wohnungen : Einbruch in Völklinger Brandhaus

Nach dem Brand am Montag in der Völklinger Kirchgasse (Foto von den Löscharbeiten) wurde nun, in der Nacht zu Donnerstag, auch noch in das Haus eingebrochen. Foto: BeckerBredel

Völklingen Am Montag hatte es in einem Mehrfamilienhaus in der Völklinger Kirchgasse gebrannt, das Haus war dadurch unbewohnbar geworden (die Saarbrücker Zeitung berichtete). Nun ist ein Unbekannter in der Nacht zu Donnerstag, 12. November, auch noch in das Haus eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, hebelte der Täter die Eingangstür auf, durchsuchte alle Wohnungen und brach auch die Kellerverschläge auf. Was alles gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.