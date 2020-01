Polizei fahndet nach Täter : Einbruch in Handy-Shop in Völklingen

Einbruch in Handy-Shop in Völklingen

Völklingen Der unbekannte Täter schlug am Wochenende ein Loch in die Scheibe des Ladens.

Der genaue Tatzeitpunkt ist laut der Polizeiinspektion in Völklingen nicht klar. Festgestellt wurde der Einbruch erst am Montagmorgen um 9 Uhr, der Einbruch muss also am Wochenende nach Ladenschluss am Samstag um 20 Uhr stattgefunden haben.