Ungewöhnliche Beute : Boot-Diebstahl auf Festland – auch Motorroller weg

Völklingen Zum Diebstahl eines Bootes kam es zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen im Völklinger Stadtteil Geislautern. Dort, so berichtet es die Polizei, ist zum wiederholten Mal beim Angelsportverein Wehrden in der Straße Am Hammergraben eingebrochen worden.

Der Holzschuppen des Vereins wurde gewaltsam aufgebrochen und daraus ein doppelwandiges Kunststoffboot entwendet. „Aufgrund der Größe und schwere des Bootes müssen mehrere Täter am Abtransport des Bootes beteiligt gewesen sein“, heißt es im Polizeibericht. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 450 Euro. In Völklingen-Fürstenhausen wurde zwischen Samstag- und Sonntagabend in der Saarbrücker Straße ein gelber Motorroller Marke Piaggio aus der Einfahrt von Haus Nr. 72 gestohlen.