Einbrecher wurden gestört : Einbrecher wollten Kupfer stehlen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Einbrecher, die sich in der Nacht zu Freitag Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße am Holzplatz in Völklingen-Fenne verschafften, hatten es offenbar auf wertvolles Metall abgesehen: Sie hatten Kupferkabel und Kupferbleche schon zum Abtransport bereit gelegt, als sie offenbar gestört wurden und ohne Beute flüchteten, berichtet die Poliztei.

