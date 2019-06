Das große Müllproblem in Völklingen : „Die denken: „Wir machen es schon weg“

Völklingen Ein Team des Diakonischen Werks unterstützt die Stadt und sammelt den weggeworfenen Müll der Völklinger ein.

Autoreifen, ein Teppich und Unmengen von Papier- und Verpackungsmüll auf den Bürgersteigen – das alles finden Kai Lorson, Michael Herres und ein Kollege, der nicht mit Namen in der Zeitung stehen will, an diesem Morgen während ihres Rundgangs durch die „Nördliche Innenstadt“ Völklingens. Die drei sammeln im Auftrag des Diakonischen Werks den Müll ein, den die Völklinger achtlos wegwerfen. Und da kommt einiges zusammen. In einem der Papierkörbe am Straßenrand hat jemand einen großen Sack Hausmüll entsorgt. Lorson zuckt mit den Schultern: „Das ist hier ganz normal. Diese Leute denken: Wir machen es ja schon weg.“ Eine große braune Tonne haben die Müllsammler dabei. Da kommt alles rein. Wenn sie voll ist, fahren sie die Tonne zum Entsorgungszweckverband nach Geislautern und tauschen sie gegen eine leere Tonne aus.