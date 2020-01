Vergebliche Liebesmüh : Taube Eier für die Tauben

Völklingen Es scheint, als bekommt Völklingen endlich ein Taubenhaus, das auch gegen eine Über-Population der Tiere helfen soll.

Schon lange kämpft eine Arbeitsgemeinschaft (AG) des Völklinger Sicherheitsbeirates für das Aufstellen von Taubenhäusern in der Stadt. In solchen Domizilen werden die Eier der Vögel gegen Attrappen ausgetauscht, um so die Population zu kontrollieren – und dadurch auch das Ärgernis Taubenkot einzudämmen. Außerdem ist dort eine artgerechte Fütterung möglich. Ein geeigneter Standort für ein Taubenhaus an der Wehrdener Brücke ist mittlerweile gefunden: Im Bereich des Schwimmstegs, einer Anlegestelle für Freizeitkapitäne, will die Stadt einen Bauwagen oder einen Container für die Tiere aufstellen. Die Ehrenamtlichen der AG Lebenswertes Völklingen werden sich dann um das Taubenhaus kümmern.

In Saarbrücken gibt es schon seit längerem Taubenhäuser, zwei Stück an der Zahl, wie Helga Ehretsmann vom Stadttaubenverein in der Landeshauptstadt bestätigt: das eine im achten Stock im Lambertshof-Parkhaus, das andere im Freien auf dem Q-Park-Parkhaus am Rathaus in der Gerberstraße. Ein weiteres an der Westspange wurde noch vor Inbetriebnahme so sehr durch Vandalismus beschädigt, dass der Verein es aufgegeben hatte.