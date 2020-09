Autofahrer verletzt : Unfall verursacht großen Rückstau in Völklingen

Unfall verursacht großen Rückstau in Völklingen

Völklingen Der Fahrer überlebte verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Völklinger Industriegebiet Ost in Fürstenhausen: Auf dem Hans-Grosswendt- Ring kam auf schnurgerader Fahrbahn ein Klein-Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und stürzte eine Böschung hinab. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und konnte sich aus eigener Kraft aus dem auf dem Dach liegenden Transporter befreien, wurde jedoch zur weiteren medizinischen Betreuung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Infolge des Unfalls sowie der damit verbundenen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es erheblichen Verkehrsbehinderungen, wobei sich die Fernlastzüge bis auf die Kokereistraße zurückstauten.