Feuer brach in der Garage aus : Ehepaar bei Brand in Ludweiler schwer verletzt

Ludweiler Ein Ehepaar ist bei einem Brand in Völklingen-Ludweiler lebensgefährlich verletzt worden.

Der Brand brach am Samstag, gegen 11.25 Uhr, in der Garage eines Einfamilienhauses in Ludweiler (Völklingen) aus. Beide Bewohner, ein Ehepaar, wurden bei dem Brand lebensgefährlich verletzt. Sie mussten in eine Spezialklinik für Brandverletzungen in Ludwigshafen eingeliefert werden, teilte die Polizei mit.