Sich blind durch den Qualm tasten üben : Wo Feuerwehrleute das „Atmen“ lernen

Ein Teil der Atemschutzstrecke im Gebäude der freiwilligen Feuerwehr in Völklingen-Fürstenhausen, hier mit Kai Britten (links) und Florian Trampisch beim Ausdauer-Test in voller Montur. Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN In der Atemschutzübungsanlage der Freiwilligen Feuerwehr Völklingen wird der Ernstfall in einem Parcours simuliert.

Wo befindet sich der Brandherd? Besteht Einsturzgefahr? Wie sind die Sichtverhältnisse? Sind noch Menschen im Gebäude? – Wenn die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Völklingen am Einsatzort eintreffen, wissen sie nicht immer, was auf sie zukommt. Manchmal müssen sie sich im dichten Rauch vortasten. Die verantwortungsvolle Aufgabe stellt besondere Anforderungen an die Psyche. „Man muss mit Enge, Hitze und dem eingeschränkten Sichtfeld zurecht kommen“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Torsten Milkovic. Nur wer in Stress-Situationen die Ruhe bewahrt, ist für den Job geeignet. Natürlich sind die rund 90 Männer und Frauen auch körperlich fit. Ab einem Alter von 50 Jahren müssen sie sich jährlich von einem Arzt durchchecken lassen, erläutert Dominik Herr, der stellvertretende Leiter der Abteilung Atemschutz. Für Jüngere gilt ein Dreijahresrhythmus.

Bei der Übung schwitzen die Feuerwehrleute an Geräten wie Laufband und Endlos-Leiter. Anschließend kriechen sie durch ein verwinkelten Drahtkäfig-Parcours. Durch eine Luke geht es eine Ebene höher, dann ist eine Klapptür im Weg. Schließlich robben die Retter noch durch ein Rohr. Mit der Flasche auf dem Rücken klappt das nicht. Also ziehen die Männer das Gerät hinter sich her – natürlich ohne die Luftzufuhr zu unterbrechen. Menschen mit Platzangst kommen schon beim Zuschauen ins Schwitzen. Der Raum ist ordentlich aufgeheizt. Nebel, Blitzlicht oder Schreie können eingespielt werden, um den Stress noch zu erhöhen. Im Kontrollraum sieht man am Monitor jede Bewegung. Und was macht der Puls? Das Herz eines Teilnehmers schlägt 183-mal in der Minute. Der Puls des Kollegen hingegen liegt bei nur knapp über 70. Entweder ist er extrem fit oder extrem nervenstark. Oder beides.