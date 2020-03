Tatmotiv vermutlich Eifersucht : Drei Verletzte bei Prügelei in Völklingen

Völklingen Auslöser der Prügelei war vermutlich Eifersucht eines Mannes auf seine Ex-Frau und ihren neuen Freund. Die siebenjährige Tochter der beiden musste die Schlägerei mit ansehen.

Eifersucht dürfte der Auslöser für eine zerschmetterte Scheibe und eine Rangelei unter vier Erwachsenen in Völklingen gewesen sein, bei der drei Personen leicht verletzt wurden, während ein siebenjähriges Mädchen alles mitansehen musste. Wie die Polizei berichtet, war am Samstag ein 42-Jähriger mit neuer Lebensgefährtin (33) und deren kleiner Tochter gegen 17.45 Uhr an seiner ehemaligen Wohnadresse am Nordring vorgefahren.