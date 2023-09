Ankündigung bei Ortstermin Drei Kirchen in Völklingen und Großrosseln sollen profanisiert werden

Wie geht es weiter mit der St.-Hedwig-Kirche im Völklinger Stadtteil Wehrden? Die Frage beantwortete Pfarrer Patrik Altmeyer am Mittwochnachmittag bei einem Ortstermin dem Ortsrat Völklingen. Als der freistehende Glockenturm im Februar abgerissen wurde, war die Zukunft des Haupthauses der Kirche noch nicht geklärt. Bei dem Treffen vor Ort stellte Altmeyer zunächst klar, dass in der Kirche immer noch Gottesdienste stattfinden – wenn auch mit Einschränkungen. So gibt es keinen Strom. Deshalb werde man im Winter in das benachbarte Pfarrheim umziehen.