Walpershofen/Völklingen : Vom Hautarzt zum Schriftsteller

Walpershofen/Völklingen Als Rentner hat Dr. Ingo Schindera seine Leidenschaft fürs Schreiben wiederentdeckt.

Seine alte Leidenschaft, Kinderreime und Geschichten zu schreiben, hatte der Dermatologe in den Jahren seiner Berufstätigkeit hinten anstellen müssen. „Nach meinem medizinischen Staatsexamen arbeitete ich als Assistenz an der Uniklinik in München. Fernziel war die Übernahme der väterlichen Hausarztpraxis im Allgäu. Die Verdienstmöglichkeiten an der Uniklinik waren nicht gerade rosig. Nach dem Staatsexamen hatte ich eine Familie gegründet, die sich schon bald durch einen ‚kleinen Sonnenschein‘ vergrößert hatte.“ Er und seine Frau, die ebenfalls als Assistenzärztin, an einer Klinik arbeitete, überlegten damals, den Standort zu wechseln. „Uns zog es ins Saarland“, sagt Schindera, „weil hier die Schwiegereltern lebten, die uns ihre Unterstützung angeboten hatten.“

Mehrere Male hatten beide den Vater in der Landarztpraxis vertreten, „der Zulauf war in kurzer Zeit riesengroß, sodass meine Frau meinte: ‚Große Praxis und Familie unter einen Hut zu bringen – das schaffen wir nicht.‘“ Die Suche nach einer Alternative endete bei einem führenden Dermatologen an der Uni-Hautklinik in Homburg. Nach der Facharzt-Ausbildung an der Hautklinik eröffnete er zunächst eine Hautarztpraxis in Saarbrücken und später in Völklingen. 2008 ging der Arzt in Rente. So zufällig wie er die Bekanntschaft mit Noel Walterthum gemacht hatte, so unvorhergesehen entstand auf dem Weihnachtsmarkt am „Gut Lindenfels“ bei Blieskastel auch die Freundschaft zu dem Karikaturisten Dr. Peter Hilzensauer. Dieser saß damals in einer Halle auf einem Klappstuhl und zeichnete lustige Karikaturen. Dr. Ingo Schindera kam ins Gespräch mit ihm, kurzum, es entwickelte sich eine Freundschaft, die nun seit Jahren andauert. Mittlerweile haben sie zusammen mehrere Vernissagen gemacht. „Im Übrigen hat Peter Hilzensauer das Begleitheft zu meinen bilingualen Kinderchansons ganz

wunderbar illustriert.“