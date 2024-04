Nachruf Er machte die Völklinger Herzchirurgie groß: Dr. Cem Özbek (69) verstorben

Renommierter Herzspezialist, Menschenfreund, ab 1997 Chefarzt der Kardiologie und Angiologie in den Völklinger SHG-Kliniken, Sanitätsrat, Streiter für die deutsch-französische Zusammenarbeit im Medizinsektor, wofür ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen wurde: Dr. Cem Özbek ist am Samstag, 27. April, im Alter von 69 Jahren verstorben.