Völklingen Wechsel bei den SHG-Kliniken

Völklingen · Die Klinik für Anästhesiologie und Interdisziplinäre Intensivmedizin der SHG-Kliniken Völklingen bekommt einen neuen Chefarzt: Privatdozent Dr. Alexander Raddatz folgt zum 1. Oktober auf Privatdozent Dr. Folkert Steinhagen, der nach drei Jahren in Völklingen in seine Bonner Heimat zurückkehrt, um dort eine neue Chefarztstelle anzutreten, heißt es in der Pressemitteilung der SHG-Kliniken.

24.09.2023, 12:59 Uhr

Dr. Folkert Steinhagen (links) und Dr. Alexander Raddatz. Foto: Harald Kiefer/SHG Kliniken/Harald Kiefer