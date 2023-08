Am Wochenende bleibt die Küche kalt In Lauterbach wird Dorffest gefeiert

Wenn die Kirmes im Völklinger Stadtteil Lauterbach ihre Zelte aufschlägt, dann organisieren Lauterbacher Vereine dazu wieder ein kleinen Dorffest auf dem Glashüttenplatz in der Köhlerstraße. „Neben den Angeboten der Schaustellerinnen und Schausteller wird also wieder Getränke, Gegrilltes und viel Musik geboten“, so Ortsvorsteher Erik Roskothen. Start ist am Freitag, 1. September, mit einem Zug durchs Dorf: Vom Gasthaus „Zur Sonne“ ziehen ab 18 Uhr die Guggemols mit Bläsern und Schlagzeug zum Kirmesplatz, wo der Ortsvorsteher den Fassanstich vollzieht. Ab 19.30 Uhr gibt’s Livemusik mit dem Duo „Peiffedeggel“ aus Kusel, unter anderem mit Hits aus den 1980ern und aktuellen Hits zum Mitsingen; zudem wird in der Ankündigung angedroht, dass es auch schon mal „pälzisch“ werden könne.