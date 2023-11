Rettungsschwimmen Katharina Seilner krönt sich zur deutschen Meisterin

Bei der Jubiläumsausgabe der deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Rettungsschwimmen war das Saarland stark vertreten und hat einen Titel eingefahren. Bei der 50. Ausgabe der Titelkämpfe waren die Ortsgruppen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Völklingen, Siersburg, St. Wendel und Wadgassen im Stadionbad in Hannover in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen am Start. Bei den Wettkämpfen der Rettungsschwimmer werden Situationen aus der Praxis simuliert – mit Puppen, Flossen und anderen Rettungsmitteln.