Rettungsschwimmen Medaillenflut für Schwalbacher Rettungsschwimmer

Schwalbach · Die Geschwister Johanna und Katharina Seilner aus Schwalbach haben die Saarlandmeisterschaften im Rettungsschwimmen dominiert. Was die beiden an ihrem Sport so begeistert? „Er ist so vielseitig. Es gibt viele technische Elemente, zum Beispiel Flossenschwimmen“, sagt Johanna.

26.05.2023, 16:13 Uhr

Erfolgreiche Schwestern: Katharina (links) und Johanna Seilner. Foto: Jerry Andre/JERRY ANDRE

Von Lucas Jost

Sie ist 17 Jahre alt und schwimmt wie ihre drei Jahre jüngere Schwester für die DLRG-Ortsgruppe Völklingen. Die beiden Schwestern sind seit diesem Jahr im Bundeskader.