Hauptausschuss des Stadtrats : Diskussion über Wehr-Gerätehaus in Völklingen

Wird das Feuerwehrgerätehaus in der Völklinger Innenstadt am jetzigen Standort modernisiert und erweitert? Oder bekommt die Feuerwehr einen Neubau an einem neuen Standort? Mit dem „Bericht der Verwaltung zur Möglichkeit eines Neubaus der Feuerwache auf Freiflächen der Mühlgewannschule“ beschäftigt sich der Hauptausschuss des Stadtrates an diesem Donnerstag, 12. September, im Neuen Rathaus.

