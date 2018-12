Selbst Tankstelleninhaber blicken so manches Mal verwundert nach draußen und wundern sich, was der Autotreibstoff gerade kostet. „Darauf haben wir keinen Einfluss“, sagt dann auch Dieter Birkelbach, der die Esso-Station in der Cloosstraße betreibt, fast emotionslos, als es darum geht, wer denn die Spritpreise bestimmt. Der Betreiber selbst ist es nicht und seit kein Mitarbeiter mehr mit Leiter, Schraubendreher und Plastikziffern bewaffnet die Preise an den Leucht-Säulen aktualisieren muss, bekommen die Tankstellenleute das auch nicht unbedingt mehr mit.

„Das wird zentral gesteuert und geändert“, so Mitarbeiterin und Partnerin Simona. Und wir lernen von ihr: „Bindend sind alleine die Preise an der Zapfsäule selbst, nicht, was auf den Anzeigen steht.“ Vom Spritverkauf bleibe aber auch wenig bei den Betreibern hängen, so die Birkelbachs, und er sagt, worauf es ankommt: „Der Shop muss laufen.“ Zeitungen, Rauchwaren, kleine Imbisse, Süßigkeiten und Getränke. Und dann noch dies und das, was die Kundschaft beim normalen Einkauf vergessen haben könnte: „Zahnbürsten, Shampoo, die verschiedensten Sachen kann man inzwischen bei uns kaufen.“ Wichtig besonders, wenn sich die Tage, an denen die normalen Geschäfte zu sind häufen. So, wie an Weihnachten. „Ja, an solchen Tagen verkaufen wir schon ein bisschen mehr“, bestätigt Birkelbach.

Zwar hängt direkt über der Kasse noch eine Warnung, dass jeder Diebstahl zur Anzeige gebracht werde. Doch habe es in den vergangenen Jahren kaum Delikte gegeben. Liegt wohl auch an der ausgetüftelten Spiegelkonstruktion im Geschäft. Vom Vorgänger schon in der Art installiert, von den Birkelbachs verfeinert. Simona: „So können wir fast jede Ecke im Ladenraum von der Kasse aus einsehen.“ Auch Tankdiebstahl, also tanken ohne zu bezahlen, käme an der Cloosstraße so gut wie nicht vor.

Klar, dass es auch so ziemlich alles gibt, was Autofahrer so brauchen könnten. Saisonware wie Türschlosseinteiser geht zwar zeitweise mal aus, wenn die Nachfrage dank Minusgraden sprunghaft angestiegen ist. Meist sind die Sachen aber verfügbar. Druckluft für die Reifen und Scheibenwaschwasser gibt es als Service für die Kunden gratis. Das Benutzen der erst vor wenigen Jahren erneuerten Waschstraße kostet selbstverständlich, Saugen ebenso. Weitere Einnahmequelle der Betreiber sei außerdem die Werkstatt auf dem Gelände, die verpachtet sei.

Die Tankstelle irgendwann zu übernehmen – für Birkelbach nie eine Frage. Schon als Bub hat er sich für Autos interessiert, als Jugendlicher dann auch eine Lehre in der Branche gesucht und als Kaufmann im Kfz-Gewerbe gefunden. Dann ist er irgendwann an die Esso-Station an der Cloosstraße gekommen und als der Vorgänger ihn gefragt habe, habe er ohne langes Zögern übernommen. Und so sagt der heute 61-Jährige: „Ich habe nie was anderes gemacht, werde nie etwas anderes tun und hätte auch nichts anderes machen wollen.“ So wie die Tankstelle mitten im Herzen der Stadt, unweit des Rathauses und des Marktplatzes, fest verwurzelt ist, so sind es auch die Birkelbachs. Er engagiert sich ehrenamtlich – von Kraftfahrzeugen begeistert selbstverständlich im Oldtimerbereich. Zusammen sieht man die Birkelbachs regelmäßig im Organisationsteam des Völklinger Oldtimer-Korsos. Sie mag Basketball der Völklinger Baskets und singt gerne im Kirchenchor des St.-Eligius-Gemeindeteils St. Michael. Klar, dass sie sich auch öfter mal als Sponsoren beteiligen, wenn es gilt, in der geliebten Heimatstadt für ein bisschen Kultur mit Musik zu sorgen.

Bleibt also nur noch, die Zukunft der Esso-Station an der Cloosstraße zu sichern. Denn sollte Birkelbach sich einmal zur Ruhe setzen wollen, steht noch kein Nachfolger parat.