Schluss für Kiosk nach nicht mal einem Jahr Dieser Shop im Modepark Röther in Völklingen ist ab sofort Geschichte

Wir haben nicht vor der Tür gestanden und Kunden gezählt, aber alles in allem hat man schon den Eindruck, dass der Modepark Röther und die anderen Geschäfte in dem neuen Gebäude-Komplex in der Völklinger Innenstadt für Belebung sorgen. Auffallend ist aber, dass hinter der geschlossenen Glastür des PubliCenter – einer der Mieter im Röther Gebäude-Komplex – ein Schild mit der Aufschrift „Wegen Einbruch vorübergehend geschlossen“ hängt – seit April.