Mit Gabelstapler Zaun durchbrochen : Luisenthal: Diebe durchbrechen mit Gabelstapler Zaun

Völklingen In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in der Straße des 13. Januar im Völklinger Stadtteil Luisenthal in eine Firmenhalle eingedrungen. Die Einbrecher kletterten über den Metallzaun und rissen die Tür zur Halle aus der Verankerung.

