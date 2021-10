Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr : Dieb überführt sich selbst durch Becherwurf

Völklingen In Völklingen hat sich ein EC-Karten-Dieb selbst überführt – durch eine gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen 1 Uhr in der Nacht zu Mittwoch: Der 20-Jährige, der in Begleitung eines 17-Jährigen zu Fuß auf der Karolinger Brücke in Richtung Innenstadt unterwegs war, warf einen Pappbecher von der Brücke auf die Autobahn 620. Der Becher traf die Windschutzscheibe eines Richtung Saarbrücken fahrenden Lastwagens und verkeilte sich am Übergang zur Karosserie.

Der Fahrer informierte die Polizei. Beamte entdeckten die beiden amtsbekannten jungen Männer noch ganz in der Nähe und identifizierten den alkoholisierten 20-Jährigen als Tatverdächtigen. Der Pappbecher stammte aus dem nahegelegenen McDonalds-Schnellrestaurant. Und wie sich herausstellte, hatte der 20-Jährige dort seine Rechnung mit einer gestohlenen EC-Karte beglichen. Die EC-Karte war in derselben Nacht aus einem Mercedes geklaut worden, der in der Straße Im Rehwinkel im Stadtteil Wehrden geparkt war.