Völklingen macht Theater : Frech, unverblümt und makaber

Völklingen Die Truppe „Lachwerk“ bringt in Völklingen Kabarett ohne Tabus auf die Bühne.

„Die Nähe zum Kabarett war bei Titania schon immer da, erste abendfüllende Kabarettprogramme gab es seit 2008, vor vier Jahren bildete sich dann ein fester Stamm an Kabarettisten und 2018 spielten wir unser erster Programm ‚Offline Banking‘“, schildert Jürgen Reitz, der in der Gruppe als Autor, Regisseur und künstlerischer Leiter agiert. Reitz, Jahrgang 1956, geboren in Pünderich an der Mosel, studierte Komparatistik, macht aber schon seit über 40 Jahren Theater. Zunächst in Saarbrücken, unter anderem in der Blauen Maus, beim Echotheater oder beim Theater im Leidinger, ehe er in Völklingen bei Titania seine neue Heimat fand. Die Themen, die „Lachwerk“ präsentiert, werden in der Gruppe erarbeitet. „Mein Beitrag besteht darin, sie bühnenfähig zu machen und zu inszenieren“, sagt Reitz. Lange spielte Titania im alten Völklinger Bahnhof, seit zwei Jahren hat man in der ehemaligen Luisenthaler Turnhalle in der Straße des 13. Januar ein neues Domizil. Das sei nun eine andere Größenordnung, sagt Reitz und verweist auf den üppigen Requisitenraum hinter der Bühne, die Garderoben, die Technik und die viel größeren Möglichkeiten. 150 Zuschauer passen in den Saal. Corona mit seinen Sicherheitsabständen und Hygienemaßnahmen zwingt Titania dazu, den Besuch auf 30 zu begrenzen. „Die finanziellen Einbußen verkraften wir, unsere Existenz ist nicht gefährdet“, betont Reitz. „A la Carte“ wird in diesem Jahr noch fünfmal gespielt: am 7., 8., 28. und 29. August sowie am 19. September, jeweils um 19:30 Uhr. „Dann setzen wir uns zusammen, sammeln Ideen und schauen, ob wir einen Fundus für das nächste Programm haben“, kündigt Reitz an.