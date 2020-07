Musik trotzt Corona : Der Geislauterer Schlosspark wird zur Bühne

Die Organisatoren der Schlosskultur: Philipp Roth, Peter Fixemer und Rudi „Gulli“ Spiller (v.l.) auf dem Schulhof der Schlossparkschule. Foto: Iris Maria Maurer

Völklingen-Geislautern Zum ersten Mal startet am 25. Juli eine Konzert-Reihe open-air. Weil es Corona gibt, geht die Musik ins Freie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Walter Faas

„Ready to rumble – Gebt Vollgas, lasst es krachen!“ Im Schlosspark Geislautern startet erstmals, am Samstag, 25. Juli, eine Open-air-Reihe. Motto: „Rock meets Blues“. Dass es in diesem Sommer überhaupt noch zu einer solchen Veranstaltungsreihe kommen konnte, hat mit Corona zu tun.

„Bisher sind wir lediglich mit Hallenveranstaltungen in Erscheinung getreten“, sagt Peter Fixemer, Vorsitzender des 2010 gegründeten Vereins „Schlosspark Kultur Geislautern“. Die Idee, heuer, sozusagen nach dem „Freien Fall“ in den Corona-Lockdown sieben Konzerte unter freiem Himmel anzubieten, sei bei einem Spaziergang mit befreundeten Musikern entstanden, erklärt Fixemer. „Wir pflegen gute Kontakte zu regionalen Künstlern und Veranstaltungstechnikern, die wir mit der Veranstaltung unterstützen wollen. Gleichzeitig warten viele Leute auf den Neubeginn des Kulturlebens.“

„Wir auch“, ergänzt Rudi „Gulli“ Spiller, Bassist und Sänger der Band „New Screamers“, „schließlich sind viele von uns Profis, die von ihrer Musik leben und außerdem spielen wollen“.

Den Bestimmungen der Corona-Verordnung entsprechend hat der Kulturverein ein Sicherheitskonzept entwickelt. Fixemer: „Für unsere Gäste werden Pavillons mit ausreichend Abstand aufgestellt, in denen sich jeweils eine Besuchergruppe mit maximal zehn Personen aufhalten kann. Damit bekommen wir als Nebeneffekt einen gewissen Wetterschutz.“ Absagen erfolgten nur bei bedrohlichen Wetterlagen, dann werde das Eintrittsgeld natürlich erstattet, betont Fixemer.

Dass eine vorherige Kartenbestellung (siehe Info) mit Angabe der Kontaktdaten erforderlich ist, dass die Bewirtung nur durch Personal möglich ist, sei ebenfalls der Corona-Verordnung geschuldet.

Doch nun zum Programm: Die bekannte saarländische Coverband „Firebirds“ eröffnet die Schlossparkreihe am Samstag, 25. Juli, 19 Uhr mit „handgemachter Mucke, fettem Sound, vierstimmigem Gesang und einer perfekten Setliste“, so die Ankündigung.

Die erwähnten „New Screamers“, hervorgegangen aus der saarländischen Kultband „J.R. & the Screamers“ stellt die Verstärker eine Woche später, am Samstag, 1. August, 19.30 Uhr, an. Es folgen, Woche für Woche, die Formationen „Compliment for Soul“, „Eddie Gimmlers Blues Band“ und Marco Lauers Zauberteam mit der „Magic Moments-Zaubershow“. Mit „Schaafa Sämpf“ stellt sich „die schönste und bekloppteste Boygroup des Saarlandes“, wie sie sich nennt, erneut im Warndt vor, während die eingangs erwähnte Rockband „Ready to rumble“ am Samstag, 5. September, 19 Uhr, den Kehraus gibt. Fixemer: „Das Programm steht, das Sicherheitskonzept auch, die Location passt, jetzt hoffen wir auf ideales Open-air-Wetter.“