Armutsbekämpfung in Völklingen Modellregion fürs Bekämpfen von Armut

Völklingen · Neben Quartieren in Saarbrücken und Neunkirchen wird auch die Nördliche Innenstadt in Völklingen in ein Landesprogramm aufgenommen, das gezielt Ursachen von Armut bekämpfen will. Die drei Projekte zusammen sollen mit einem „zweistelligen Millionenbetrag“ gefördert werden.

03.04.2024 , 17:40 Uhr

Am Mittwoch beim Unterzeichnen des „Letter Of Intent“ (Absichtserklärung) zur Armutsbekämpfung in der Nördlichen Innenstadt Völklingens; von links: Gesundheitsminister Magnus Jung, Oberbürgermeisterin Christiane Blatt und der Erster Regionalverbandsbeigeordneter Jörg Schwindling. Foto: BeckerBredel