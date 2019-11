Konzert : Die Mizziies – uff saarlännisch

International bekannte Lieder mit eigenen Texten . . . auf saarländisch: Das gibt es am Freitag, 22. November, 17 Uhr, in Lauterbach. Die Mizzies spielen auf Einladung des Kulturvereins Plopp in der Sparkassen-Filiale.

