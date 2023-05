Handball Für den Meister geht’s jetzt um die Wurst

Die Feierlichkeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden: Die HSG Völklingen hat ihren zweiten „Matchball“ genutzt – und den Gewinn der Meisterschaft in der Handball-Saarlandliga eingetütet. Der Oberliga-Absteiger beseitigte durch den 35:25 (16:13)-Heimsieg gegen die HSG Dudweiler-Fischbach vor etwa 300 Zuschauern in der Hermann-Neuberger-Halle die letzten Zweifel am Titelgewinn. Danach war der Jubel grenzenlos. „Wir wollten endlich den Sack zumachen, das haben wir natürlich ordentlich gefeiert“, erklärte Trainer Alexander Hewener. Zunächst wurde auf dem Feld getanzt und gesungen. Danach gab es eine Abkühlung in einem in der Kabine extra installierten aufblasbaren Swimmingpool – ehe die Mannschaft in die Kneipen der Stadt weiterzog. „Ich glaube die letzten sind erst um sechs oder um sieben Uhr morgens nach Hause gekommen“, verrät Hewener augenzwinkernd.