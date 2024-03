Blick in den Betriebsablauf Völklingen – die Bananen-Stadt an der Saar

Sie kommen aus aller Herren Länder in die saarländischen Lebensmittelläden: Bananen. Eine Zwischenstation legen die meisten der gekrümmten Südfrüchte dabei in dem kleinen Völklinger Stadtteil Fenne ein. Dort befindet sich ein großes, aber unscheinbares Gebäude direkt gegenüber dem Kraftwerk. Ins Auge springt allerdings der rege Lkw-Verkehr auf dem Gelände. Ein x-beliebiges Logistikzentrum im Industriegebiet? Könnte man meinen. Nur das Unternehmenslogo der Himbert GmbH – ein grüner Apfel – verrät, dass hier mit Obst hantiert wird. Was nicht zu erkennen ist: Es handelt sich auch um die einzige Bananenreiferei in unserem Bundesland.