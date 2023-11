Wo die Zelluloid-Streifen über die Leinwand flimmerten Die großen Völklinger Kino-Jahre – einst gab es zehn Lichtspielhäuser in der Stadt (Fotos)

„Der deutsche Film“ – die Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist gewissermaßen ein Rundumschlag zur heimischen Filmgeschichte, die „glanzvollste Ausstellungen über den deutschen Film, die es bisher gegeben hat“, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Eröffnung. Eine glanzvolle Geschichte, die, man mag es heute kaum glauben, auch in Völklingen das Publikum über Jahrzehnte fast magisch anlockte. Während heute nur noch einmal im Jahr ein Autokino für ein paar Tage in Völklingen Station macht, gab es einst im Stadtgebiet – nicht alle gleichzeitig – zehn Kinos unterschiedlicher Größen.