Die Geschichte des Parkhotels Völklingen Immer 80 Flaschen Pommery für die Herren

Völklingen · Im Völklinger Parkhotel wurde über Jahrzehnte Wirtschaftsgeschichte geschrieben Wirtschaftsgeschichte wird in Vorstandsbüros, Kanzleien und Parlamenten geschrieben. Aber auch und gerade bei den Arbeitsessen in der gehobenen Gastronomie. Was aus der Völklinger Hütte wurde und was ihr verwehrt und erspart blieb, das besprachen die Entscheider über Jahrzehnte auch im Völklinger Parkhotel. Hier gingen Stahlbarone und Gewerkschaftsbosse, Minister und Diplomaten ein und aus. Und später auch die Saarstahl-Konkursverwalter. (Bericht vom 3. Februar 2007)

Fotoscheu: Von Dieter Gengenbach (rechts), Chef der Koordinaten-Messmaschinen GmbH (Komeg) und später auch des Völklinger Parkhotels, gibt es kaum Bilder. Dieses hier entstand 1988 bei einem Komeg-Besuch von Ottokar Hahn (Mitte), Saar-Wirtschaftsminister von 1985 bis 1990. Foto: Thiry

Die gastronomische Geschichte des Hauses im Kirschenwäldchen begann 1932 mit einer Trinkhalle, die eine Familie namens Thomas bewirtschaftete und Stück für Stück zu einem richtigen Lokal mit Saal ausbaute. Im Expansionsfieber ging ihr das Geld aus, so dass die Stadt Völklingen das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg an sich zog und es bald darauf dem Gastronomen Adolf Schuppner und seiner Familie verpachtete.