Bauarbeiten für Modepark in Völklingen beginnen später als geplant : Bau-Start in Völklingen verschiebt sich

Kein schöner Anblick: Die Bauzaun-Elemente in der Völklinger Innenstadt lagen am Freitagmorgen am Boden. Auf dem ehemaligen Kaufhof-Gelände soll ein Modepark entstehen. Foto: Markus Saeftel

Völklingen Eigentlich sollten die Bauarbeiten für den Modepark in Völklingen im ersten Halbjahr 2019 beginnen. Aber daraus wird wohl nichts.

Von Markus Saeftel

Ist das ein schlechtes Omen für den Modepark, der auf dem ehemaligen Kaufhof-Gelände in Völklingen gebaut werden soll? Am Freitagmorgen war der Bauzaun, an den die Stadtverwaltung große Banner mit der Aufschrift „Hier entsteht Zukunft“ gehängt hat, umgerissen.

Viele Bürger fragen sich: Wann geht es denn endlich los mit den Bauarbeiten? Die sollten eigentlich im ersten Halbjahr 2019 beginnen (die SZ berichtete). Nach einem Gespräch von Oberbürgermeisterin Christiane Blatt mit Michael Röther, Geschäftsführer der Modepark Röther GmbH, teilte ihr persönliche Referent Lars Hüsslein mit: „Das Unternehmen befindet sich noch in der öffentlichen Ausschreibungsphase für die verschiedenen Gewerke. Freie Kapazitäten sind wegen der starken Konjunktur nur eingeschränkt verfügbar.“ Außerdem seien noch „genehmigungspflichtige Anpassungen der Verkaufsflächen der gewerblichen Mieter erforderlich“. Diese führen zu Änderungen am genehmigten Brandschutz. Sie müssten nochmals geprüft und genehmigt werden. Neben dem Modepark sollen noch vier Ladenlokale in dem Gebäude vermietet werden.