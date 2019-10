1. FC Saarbrücken – 1. FC Köln : Polizei erwartet 500 Problemfans zum Pokalspiel in Völklingen

Polizei erwartet 500 Problemfans zum Pokalspiel in Völklingen

Hochsicherheitsspiel in Völklingen am Dienstagabend (29. Oktober). (Symbolbild).

Völklingen Hochsicherheit zur Rückrunde im Hermann-Neuberger-Stadion: Ermittler haben auch noch Ratschlag für Fans, die anreisen.

Wenn an diesem Dienstag (29. Oktober, 18.30 Uhr) der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Köln im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion aufeinandertreffen, dann rechnet die Polizei mit jeder Menge Verkehr. „Wir raten den Fans, nicht mit dem Auto anzureisen“, sagt Georg Himbert, Pressesprecher beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken, am Morgen. Busse und Bahnen seien angemessen, um bei der Rückrundenpartie dabei zu sein. Dennoch rechnet er mit Hartgesottenen, die selbst fahren wollen. Jene sollten sich wie alle frühzeitig auf den Weg machen. Zudem gebe es zusätzliche Ausweichparkplätze im Umfeld der Spielstätte.