Basketball : SG Saarland kämpft um deutschen Meister-Titel

Völklingen Basketballerinnen ermitteln in Völklinger Hermann-Neuberger-Halle den nationalen Titelträger.

In der Völklinger Hermann-Neuberger-Halle ermitteln an diesem Wochenende fünf Damen-Mannschaften in einer Punktrunde den deutschen Basketball-Meister in der Altersklasse Ü 45. Das Eröffnungsspiel bestreiten an diesem Samstag, 28. Mai, um 10 Uhr die BG Bonn und die SG Saarland. Um 14.30 Uhr spielt die SG Saarland gegen die Mannschaft „Team Valdo“. Die letzte Partie wird um 16 Uhr angepfiffen.