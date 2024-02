Grenze soll Gesundheit nicht im Weg stehen „Gesundheitskorridor“ im Grenzgebiet?

. Gerät ein Mensch in eine ernste medizinische Notlage, dann kann die verstreichende Zeit bis zur Behandlung ein entscheidender Faktor für seine Rettung sein. Aus rein medizinischer Sicht spielt es dagegen keine Rolle, ob ein Mensch nun auf auf unserer oder auf französischer Seite der Grenze in so eine prekäre Lage gerät. Dr. Cem Özbek, bis vor kurzem Chefarzt der Kardiologie der SHG-Kliniken Völklingen und dort 26 Jahre im Amt, hatte in jahrelangen Verhandlungen mit den deutschen und französischen Stellen schon erreicht, dass Herzinfarktpatienten aus den nahen französischen Gemeinden auf kurzem Wege in der Kardiologie der SHG-Kliniken Völklingen versorgt werden können. Jetzt wirbt der ehemalige Chefarzt für ein noch größeres Anliegen: Die Schaffung eines gemeinsamen „Gesundheitskorridors“ entlang der deutsch-französischen Grenze.