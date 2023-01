Mit dem Schwarzkittel auf Du und du : Guter Draht zur Wildwutz von nebenan

Eine Bache mit Frischlingen auf Nahrungssuche in Völklingen-Fürstenhausen in der Straße Am Holzplatz, nahe des Recycling-Containers. Vor Ort findet man auch immer wieder Speisereste, meist Obst und Gemüse, von den Wildschweinen als Nahrung gerne genommen. Die Tiere haben sich inzwischen so an Menschen gewöhnt, dass die „Fluchtdistanz“ geschrumpft ist: Sie laufen erst weg, wenn der Mensch auf wenige Meter herangekommen ist. An herumliegenden Scherben können sich die Tiere schneiden, und wenn sie auf die nahe Straße rennen, kann es für Autoinsassen gefährlich werden. Foto: Frank Siegwarth