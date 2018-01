später lesen Sechs Heimspiele in Serie Der TTC Wehrden freut sich auf die eigenen Bälle Teilen

Twittern







Für den TTC Wehrden beginnt die Rückrunde in der Tischtennis-Regionalliga am morgigen Samstag um 19 Uhr mit dem Spiel beim Tabellenvorletzten TTC Bietigheim-Bissingen. Das Hinspiel war eine klare Sache. Die Wehrdener gewannen es mit 9:4. Die Partie an diesem Samstag wird für den TTC Wehrden das letzte Auswärtsspiel in den kommenden drei Monaten sein. Denn bis Ende März werden die Saarländer sechs Heimspiele in Folge bestreiten. Von Mirko Reuther