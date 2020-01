Kommunalpolitik : Völklinger Stadrat spricht über Verkehrsprobleme

Völklingen (red) Um die Verkehrsprobleme an der Einmündung Kokereistraße/ Saarbrücker Straße geht es unter anderem in der nächsten Sitzung des Völklinger Stadtrats. Er tagt im Rathaus am Donnerstag, 30. Januar, ab 17 Uhr.

