Bürgerbeteiligung : „Wo es sauber ist, ist es grundsätzlich sicherer“

Völklingen Seit 22 Jahren kümmert sich der Völklinger Sicherheitsbeirat um die Belange der Bürger. Eine saubere Stadt gehört dazu.

Was hat Müll mit Sicherheit zu tun? Viel, findet Werner Michaltzik. Der 67-jährige Ex-Polizist ist seit 22 Jahren im Völklinger Sicherheitsbeirat organisiert und leitet ihn inzwischen auch als Vorsitzender. Er ist einer der wenigen Mitglieder, die von Anfang an dabei waren.

Die Aufgaben des Sicherheitsbeirats sind aber weitaus vielfältiger, auch wenn das Ziel am Ende immer vor allem eines ist: Prävention. Zu diesem Zweck versucht der Sicherheitsbeirat, auch die Schulen ins Boot zu holen. Neben Filmvorführungen über Mobbing sind auch Drogen- und Alkoholmissbrauch immer wieder Themen. Sicherheit in den Schulbussen hat für Michaltzik ebenfalls hohe Priorität. Zu diesem Zweck hatte der Sicherheitsbeirat in der Vergangenheit Busbegleiter eingesetzt, von denen momentan allerdings nicht mehr viele übrig sind. Wie alle Mitglieder des Sicherheitsbeirats arbeiten diese nämlich ehrenamtlich. Das sei auch der Grund, weshalb eher ältere Menschen Teil des Beirates sind, was Michaltzik sehr bedauert. Aber neben der normalen Arbeit sei es vielen nicht möglich, sich regelmäßig zu engagieren.