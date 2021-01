Völklinger Verein erhält Unterstützung : Vertrag über Vereinsförderung beschlossen

Völklingen Der Regionalverband und die Arbeitskammer unterstützen so Migrationsprojekte in Völklingen.

Der Regionalverband Saarbrücken fördert gemeinsam mit der Arbeitskammer des Saarlandes den Verein „Baris – Leben und Lernen“. Ein entsprechender Vertrag über die Förderung des sozialraumorientierten Angebots in Völklingen wurde abgeschlossen. Das teilte der Regionalverband am Freitag mit.

Die Arbeit des Vereins umfasst insgesamt drei Teilprojekte: einen Beratungsdienst für migrationsbedingte psychosoziale Problemlagen, eine Berufsorientierung und Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf für Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie eine gemeinwesenbezogene Jugend- und Elternarbeit. Während letzteres komplett von der Arbeitskammer finanziert wird, werden die beiden anderen Teilprojekte finanziell zu 75 Prozent vom Regionalverband und zu 20 Prozent von der Arbeitskammer getragen. Der Verein selbst leistet eine Eigenbeteiligung von fünf Prozent, die sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Rund 325 000 Euro investiert der Regionalverband so bis 2023 in das Angebot, das Menschen in zahlreichen Problemlagen professionelle Hilfe zukommen lässt.