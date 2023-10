Nachbesserungsbedarf Völklinger Verwaltung kritisiert Landesentwicklungsplan

Laut Landesentwicklungsplan soll in Zukunft vor allem der Flächenverbrauch eingedämmt werden – gemäß der Prämisse „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Das heißt: Bauen im Inneren von Kommunen, zum Beispiel durch Aufstocken von Häusern oder Schließen von Baulücken, soll den Vorzug haben vor dem Bauen am Ortsrand oder auf der grünen Wiese. Das sieht die Völklinger Verwaltung im Prinzip genauso. Sie weist allerdings darauf hin, dass in der Stadt kaum noch gewerbliche Flächen zur Verfügung stehen, um die Nachfrage zu befriedigen. Deshalb kritisieren die Rathaus-Fachleute, dass der neue Plan vorsieht, das für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen vorgesehene Gebiet südlich des ehemaligen Raffineriegeländes in Fürstenhausen zu verkleinern.