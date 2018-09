IG Metall: So viele Mitglieder wie nie

95 Prozent aller Mandate in 51 Wahlbetrieben fielen auf Vertreter der IG Metall. Besonders freute sich Hiry über den gestiegenen Anteil von Frauen. Unter den 369 Betriebsräten, die die IG Metall stellt, sind 58 Frauen. Zufrieden äußerte sich Hiry auch über die Mitgliederentwicklung. Mit 29 053 Mitgliedern sei die IG Metall Völklingen so stark wie seit 27 Jahren nicht mehr. Viel Lob erntete der IG-Metall-Nachwuchs, der unter der Federführung von Timo Ahr, Vorsitzender des Ortsjugend-Ausschusses, mit großem Einsatz unter den neuen 286 Auszubildenden im Bereich der Geschäftsstelle Völklingen innerhalb kurzer Zeit 157 Mitglieder für die IG Metall gewinnen konnte – 55 Prozent.

Positives gab es auch von den jüngsten Tarifverhandlungen zu vermelden. 4,3 Prozent mehr Geld gibt es ab April 2019. Und auch das neue Arbeitszeitmodell der verkürzten Vollzeit sei durchgesetzt worden, sagte Hiry. In seinem Geschäftsbericht wies der Gewerkschaftschef ferner auf den nationalen Stahlgipfel am 22. Oktober in Saarbrücken hin. Auf diesem Gipfel hoffe man, dass sich die Politik zum Beispiel um den für die deutsche Stahlindstrie so gefährlichen Dumpingstahl aus China kümmere.

Breiten Raum nahmen in den Reden von Hiry und seines neuen Stellvertreter Lars Desgranges die Vorkommnisse in Ostdeutschland und der rechtspopulistische Trend in Deutschland ein. Beide Gewerkschafter sprachen sich vehement gegen Rassismus, Nationalismus und Faschismus aus.

Trotz aller Erfolge stehe die IG Metall vor großen Herausforderungen, mahnte Lars Desgranges. Er nannte die Dieselaffäre, die Probleme bei der Neuen Halberg Guss. Bei Ford Saarlouis fordere der Mutterkonzern in den USA mehr Umsatzrendite, und wenn dies nicht erreicht werde, werde nichts mehr investiert.