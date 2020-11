Hygiene ist der beste Schutz : Im Dauereinsatz gegen Keime und Viren

Wenn diese Vier kommen, kann Meister Proper einpacken: Das Hygiene-Team der SHG-Kliniken in Völklingen in der „Steri“, der „Zentralen Sterilgut Versorgungs-Abteilung“; von links die Hygienefachkräfte Tanja Hilgert-Comtesse, Alexandra Kreutzer, Gerhard Momper und Dr. Franz Hausinger, Chef der Hygieneabteilung. In diesem Raum werden insbesondere OP-Utensilien vorgereinigt und in spezielle Spülmaschinen geladen, aus denen sie dann in einem daneben liegenden Reinraum entnommen und mit heißem Dampf sterilissiert werden. Foto: BeckerBredel

Völklingen Norovirus & Co. auf die Schliche kommen, bevor sie Schaden anrichten: Die Hygiene-Abteilung der SHG-Kliniken in Völklingen

Von Marco Reuther

Wer gesund bleiben wollte, der opferte im alten Athen der Göttin Hygieia Trauben und Oliven, vielleicht auch ein Tier. Heute denkt man bei dem Wort „Hygiene“ zwar nicht mehr an die Göttin der Gesundheit, hält aber durchaus Krankheiten fern, wenn man die gefährlichen unter den Keimen, Viren und Bakterien mittels Hygiene in Schach hält. In den Völklinger SHG-Kliniken ist dafür – ganz ohne Opfer – das vierköpfige Team um den Krankenhaushygieniker Dr. Franz Hausinger zuständig.

Was macht ein Krankenhaushygieniker? Den lieben langen Tag Desinfektionsspray versprühen ... ? Nein, sicher nicht. Wie komplex das Berufsfeld ist, zeigt sich schon daran, dass die drei Hygienefachkräfte im Team des Arztes zwei Krankenschwestern und ein Krankenpfleger sind, die jeweils eine gut zweijährige Zusatzausbildung durchlaufen haben. Auch Franz Hausinger, von Hause aus Herzchirurg und seit 29 Jahren für die SHG-Kliniken im Einsatz, hat Zusatzausbildungen absolviert und ist seit 23 Jahren im Bereich Hygiene tätig.

Info Wenn Hygiene zum Beruf wird Der Beruf des Krankenhaushyginikers ist außerhalb der medizinischen Welt nicht nur wenig bekannt, es gibt auch zu wenige: "In Deutschland haben wir rund 200 ausgebildete Fachkräfte", so Dr. Hausinger, "wir bräuchten aber etwa 1000 von ihnen."

Die Hygiene-Abteilung ist unter anderem die Schnittstelle zum Gesundheitsamt und hat darauf zu achten, dass die Vielzahl der sich oft ändernden Hygiene-Verordnungen und -Gesetze eingehalten werden. „Schon um juristisch abgesichert zu sein“, so Hausinger, „müssen wir alles dokumentieren und nachweisen können, dass alle Vorgaben eingehalten werden.“

Die Krankenhaushygieniker geben Schulungen für alle Klinikmitarbeiter, für den Chefarzt genauso wie für die Reinigungskraft (welche Desinfektions- und Reinigungsmittel setze ich wo ein? Welche Abfälle müssen wie entsorgt werden?) Das Team stellt auch die Desinfektionspläne zusammen, wählt die passenden, möglichst rückfettenden Hand-desinfektionsmittel, achtet auf deren individuelle Vertrtäglichkeit, begleitet Umbauprojekte (Hausinger: „Wege sollen zum Beispiel so geplant sein, dass Abfälle und gebrauchte Bettwäsche nicht über Flure abtransportiert werden, die auch Patienten benutzen“). Auch die ZSVA („Zentrale Sterilgut Versorgungs-Abteilung“) wird vom Hygiene-Team überwacht, dort landen insbesondere alle Mehrweg-Instrumente, die bei Operationen benutzt wurden. Die werden erst vorgereinigt, kommmen dann in eine Art übergroße Spülmaschine, die auch vom benachbarten Reinraum aus geöffnet werden kann. Dort werden alle Instrumente noch mit 134 Grad heißem Dampf aus der Zentralen Dampfversorgung sterilisiert, für alle Arten von Operationen vorsortiert, dann steril in Alu-Behälter verpackt. Und natürlich wird immer und immer wieder auf allen Stationen und besonders bei isolierten Patienten kontrolliert; Hausinger überschlägt: „Pro Tag lege ich so etwa zehn Kilometer zurück.“

Die Corona-Pandemie ist eine zusätzliche und besondere Herausforderung. Dabei ist das Team nicht nur für die besonderen Hygiene-Anforderungen, sondern auch für die Kontaktverfolgung innerhalb der Klinik mit ihren rund 1400 Mitarbeitern zuständig. Zudem werde sehr großzügig getestet: „In den vergangen drei Tagen haben wir 150 Tests beim Personal gemacht.“

Und in „normalen“ Zeiten, unabhängig von Corona, wo liegen da besondere Risiken in einer Klinik? Tuberkulose komme zwar relativ selten vor, sei aber sehr ansteckend, da die zum Beispiel ausgehusteten Bakterien lange in der Luft schweben. Und in Sachen Ansteckung geradezu eine Atombombe sei der Norovirus: „Übergibt sich ein Patient und jemand beseitigt das ungeschützt, kann man ziemlich sicher sein, dass derjenige angesteckt ist.“ Daher werden Patienten, die Durchfall bekommen, sofort isoliert, bis die Ursache ermittelt ist.

Und die berühmten „Krankenhauskeime“? „MRSA? (Multi-resistenter Staphylococcus aureus“) – Das ist nicht mehr das große Problem.“ Etwa drei Prozent der Menschen tragen den Keim auf der Haut, ohne dass sie es merken. Gefährlich wird er insbesondere, wenn er auf Kranke übertragen wird.

Dr. Franz Hausinger, Leiter der Hygieneabteilung der SHG-Kliniken, mit einer Abklatschale: In einer kleinen Kunststoff-Schale befindet sich steriler Nährboden, der auf einen Gegenstand – hier eine Spüle – oder auf Haut gedrückt wird und dort etwaiige Keime oder Bakterien aufnimmt. Im Brutschrank vermehren sich die Keime und können identifiziert wertden. Foto: BeckerBredel

Petrischale mit MRSA-Keimen. Foto: dpa/Armin Weigel