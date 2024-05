Völklingen/Großrosseln Dauereinsätze der Helfer auch in Völklingen und im Warndt

Die Stadt Völklingen hat auch eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Stadt Völklingen ­– Überschwemmungshilfe“ eingerichtet, über die sich Hilfesuchende und ehrenamtliche Helfer austauschen können. Zudem können sich Bürger unter Tel. (0 68 98) 13-44 44 oder per E-Mail an hochwasser@voelklingen.de an die Stadtverwaltung wenden. Die Stadt Völklingen veröffentlicht auch – mit Einverständnis der Meldenden – die Kontaktdaten für die Hilfsangebote in der Facebookgruppe sowie auf der städtischen Internetseiteseite www.voelklingen.de. „Des Weiteren können auch Seelsorgende, Möbel und Bekleidung vermittelt werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Notunterkünfte, in denen auch Essen und Getränke bereitstehen, hat die Stadt in Lauterbach (Lauterbachhalle, Fröbelstraße 14), in Ludweiler (Naturfreundehaus, Schulstraße 51) und Geislautern (Dorfgemeinschaftshaus, Schlossstraße 21a) eingerichtet.