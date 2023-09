Neue Informationen im Oktober Parkhotel Völklingen: wie geht es weiter?

Eigentlich sollte es schon vor Monaten so weit sein. Das Parkhotel im Völklinger Schillerpark sollte bereits im Laufe des Sommers wieder öffnen. Einst war es unter dem Namen Gengenbach eine der vornehmsten Adressen der Stadt, in den 1990er Jahren kochten hier die Sterneköchen Roland Wätzmann, Reiner Starck und Klaus Erfort. Doch derzeit brutzelt nichts in der Küche.