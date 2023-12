Luisenthal zwischen Stillstand und Wandel – Teil 2 „Hier gab es ja nichts außer der Grube“ – Das Erbe der Steinkohle (mit Bildergalerie)

Luisenthal ist ein alter Bergbauort. Hier wurde Steinkohle aus dem Boden geholt und damit die Wirtschaft des Landes angetrieben. Hunderte Meter unter der Erde erstreckte sich ein Netz an Stollen und Gängen, in denen Bergmänner schwere, körperliche Arbeit verrichteten und dafür gut bezahlt wurden. Über der Erde profitierte der Ort von diesem Bodenschatz. Menschen kamen von weither zum Arbeiten nach Luisenthal, kauften in den Geschäften ein und besuchten eine Vielzahl an Gaststätten und Kneipen. Einige bauten sich Häuser, gründeten Familien und blieben in Luisenthal. Bis 2005 wurde im Verbundbergwerk Warndt/Luisenthal gearbeitet, dann endete die Geschichte der Kohleförderung in Völklingen.