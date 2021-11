Völklinger Ratsmitglieder stimmen für mehr Sicherheit : Stadtrat macht sich Corona-sicher

Damit das Corona verursachende Virus nicht in den Völklinger Stadtrat eingeschleppt wird, hat sich der Rat schärfere Zugangsregeln verordnet. Das Foto zeigt eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme, die von den U.S. National Institutes ofHealth zur Verfügung gestellt wurde. Foto: dpa/Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa

Völklingen Die Völklinger Stadtratsmitglieder haben sich selbst härtere Zugangsregularien verordnet und sind jetzt nicht mehr bessergestellt als die Zuschauer der Sitzungen.

Der Völklinger Stadtrat ist bestrebt, sich selbst, soweit dies eben möglich ist, Corona-sicher zu machen. Was in diesem Fall nicht nur mit dem Schutz der eigenen Person und Anderer zusammenhängt, sondern auch mit dem Thema „Gleichbehandlung von Ratsmitgliedern und Bürgern“. Denn, so erklärte es Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD), bisher war es so, dass für Besucher von öffentlichen Stadtrats- und Ausschusssitzungen die „Hausordnung“ galt, für die Ratsmitglieder jedoch die „Geschäftsordnung“ des Stadtrates, was bedeutete, dass für Besucher die 3G-Regel und Kontrollen galten, für die Ratsmitglieder selbst aber nicht.

Auf einen SPD-Eilantrag hin hat sich der Rat daher in seiner jüngsten Sitzung einstimmig – bei einer Enthaltung – durch eine Änderung der Geschäftsordnung selbst die 3G-Regel auferlegt. Dort heißt es nun unter anderem: „Die Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und seiner Beiräte ist nur den Stadtrats- und Beiratsmitgliedern gestattet, die gegen SARS-CoV-2 geimpft sind, in Bezug auf die Krankheit als genesen gelten oder einen negativen Test vorweisen können, der nachweislich nicht älter als 24 Stunden ist (3G-Regelung).“ Ein entsprechender Nachweis muss am Eingang vorgezeigt werden, beziehungsweise können sich Ratsmitglieder auch auf eigenen Wunsch als geimpft registrieren lassen.