Völklingen Paul Herrlein (LAG Hospiz Saarland) kritisiert Heime und Kliniken

HERRLEIN Es war sicher nicht selbstverständlich. Die Quote von etwa 20 Prozent derer, die im St. Michael Hospiz während der Corona-Zeit ihre Hausbesuche fortsetzen wollten, ist im Landesdurchschnitt überdurchschnittlich hoch. Aber ich beurteile das eher so, dass sich diejenigen, die sich freiwillig für einen Corona-Einsatz gemeldet haben, einfach nur an der hospizlichen Idee festgehalten haben. Wir betreuen ja auch sonst hochinfektiöse Schwerkranke, und jeder Ehrenamtliche kann vor jedem Einsatz entscheiden: Will ich dorthin gehen oder nicht.