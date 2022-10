Leichtatletik-Asse : Claudia und Nicole Nicoleitzik – sportlicher Erfolg im Doppelpack

Die Geschwister Claudia (li.) und Nicole Nicoleitzik. Foto: Thomas Annen

Völklingen Die Schwestern aus Völklingen haben bereits bei den Paralympischen Spielen sowie bei WM und EM Medaillen in der Leichtathletik abgeräumt.

Claudia und Nicole Nicoleitzik sind sehr erfolgreiche Behindertensportlerinnen. Bei Paralympischen Spielen sowie bei Welt- und Europameisterschaften haben sie viele Medaillen gewonnen. An der heimischen Kaffeetafel in Völklingen-Wehrden erzählen die Geschwister zunächst von ihren anderen Talenten. Den Käsekuchen hat Nicole Nicoleitzik selbst gebacken. Sie kocht auch gerne: Nudelsalat, Kartoffelsuppe, Mehlknödel. Nicht immer geht alles glatt. „Einmal war der Pfannkuchen etwas angebrannt“, verrät die 27-Jährige. Ihre ältere Schwester widmet sich einer anderen Handarbeit. Mit der Nähmaschine fertigt Claudia Nicoleitzik Dekoartikel, Kissen und Eierwärmer. Der Umgang mit Nadel und Faden trainiert ihre Finger. Die 32-Jährige hat Probleme mit der Feinmotorik, manchmal zittern ihre Hände. Wie ihre Schwester leidet sie seit der Geburt an Ataxie, einer fortschreitenden neurologischen Krankheit, die die Koordination beeinträchtigt und zu Gleichgewichtsstörungen führt. Eine medikamentöse Behandlung gibt es nicht, Physiotherapie lindert die Symptome. Ihre leibliche Mutter starb mit 62 Jahren an der seltenen Krankheit.

Claudia und Nicole Nicoleitzik leben bei ihrer Pflegemutter Martina Pantelmann. Die drei Frauen halten zusammen, gehen gemeinsam durch dick und dünn. Pantelmanns leiblichen Söhne sind aus dem Haus, ihr Mann ist verstorben. Von den acht Pflegekindern wohnen nur noch Claudia und Nicole bei ihr. „Bei uns war immer was los“, erinnert sich die gelernte Erzieherin. Einige Jahre vor Nicole wurde Claudia in die Familie aufgenommen. Die Jungs freuten sich über eine neue Spielkameradin. „Bist du gut im Fußball?“, fragten sie. Als das achtjährige Mädchen den Kopf schüttelte, wurde sie ins Tor gestellt.

In der Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung in Püttlingen entdeckte man dann ihr Talent fürs Laufen. Trainerin Evi Raubuch nahm sie im Turnverein Püttlingen unter ihre Fittiche. Einige Jahre später zog es auch die jüngere Schwester auf die Laufbahn. Die Sprintstrecken über 100 und 200 Meter sind die Paradedisziplinen der Leichtathletinnen. Die Erfolge der Schwester spornten Nicole Nicoleitzik an: „Ich wollte genauso gut werden wie sie.“ Kein leichtes Vorhaben: Von den Paralympischen Spielen in Peking, London und Rio brachte Claudia Nicoleitzik sechs Medaillen mit. Mittlerweile hat auch die jüngere Schwester erste internationale Titel gewonnen, 2018 wurde sie Doppel-Europameisterin.

Dank des Sports konnten beide schon viel von der Welt sehen. In Peking besichtigte Claudia Nicoleitzik die Chinesische Mauer, in Neuseeland beobachtete sie aus einem Flugzeug schwimmende Delfine. Ihre Schwester schwärmt von der Dubai Mall, einem riesigen Einkaufzentrum in den Vereinten Arabischen Emiraten. Trotz der vielen spannenden Erlebnisse versichern beide: Es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Das Geschwisterpaar arbeitet an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken – Nicole Nicoleitzik in der Mensa, ihre Schwester an der Rezeption.

Im Mai 2017 beendete Claudia Nicoleitzik ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen. Einmal in der Woche begleitet sie ihre Schwester noch zum Training. „Es klappt nicht mehr so gut“, sagt die zweimalige Saarsportlerin des Jahres. Nicole Nicoleitzik trainiert fünfmal die Woche an der Sportschule in Saarbrücken. Im nächsten Jahr fährt sie zu den Weltmeisterschaften nach Paris. Ihr großes Ziel sind die Paralympics, die 2024 ebenfalls in der französischen Hauptstadt stattfinden. Dort will sie es in beiden Sprintstrecken in den Endlauf schaffen. Und dann vielleicht sogar eine Medaille gewinnen.