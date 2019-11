Konzert : Konzert zu Ehren von Lasker-Schüler

Völklingen Ein Konzert zum 150. Geburtstag von Else Lasker-Schüler gibt es am Sonntag, 24. November, ab 18 Uhr in der Völklinger Versöhnungskirche. Unter dem Titel „Sulamith“ präsentieren Claudia Kemmerer (Mezzosopran) und Lutz Gillmann (Orgel, Klavier) Vertonungen von Blarr, Hindemith, Keller, Schnebel und Schnittke.

